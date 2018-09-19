Епископ Евгений провел службу и посетил соцобъекты в Кушве

Епископ Евгений посетил в Кушве межмуниципальный отдел МВД России по Свердловской области, провел службу в церкви Архангела Михаила и осмотрел церковь Спиридона и кушвинский Дом детского творчества.
Викарий Екатеринбургской Епархии, член общественного Совета при ГУ МВД России по Свердловской области епископ Евгений посетил Кушву.
После проведения богослужения в церкви Архангела Михаила, епископ направился в межмуниципальный отдел МВД. Здесь он осмотрел изолятор и обсудил с начальником отдела подполковником полиции Егором Ермаковым, председателем Общественного Совета при отделе Владимиром Коротаевым и начальником штаба подполковником внутренней службы Андреем Гавриловым вопросы организации питания и содержания арестованных.
Далее гости отправились в церковь Спиридона, епископа Тримифунтского, которая была возведена на месте Свято-Троицкого собора.
Следующим по плану был визит в Дом детского творчества, где функционирует Воскресная школа «Возрождение».
В завершении визита гостям города показали мемориальную доску, посвященную Герою Советского Союза, генералу-полковнику Буткову Василию Васильевичу, презентовавшему музею Юных кремлёвцев свой китель с наградными планками, пишет «Мой город».