Епископ Евгений провел службу и посетил соцобъекты в Кушве

После проведения богослужения в церкви Архангела Михаила, епископ направился в межмуниципальный отдел МВД. Здесь он осмотрел изолятор и обсудил с начальником отдела подполковником полиции Егором Ермаковым, председателем Общественного Совета при отделе Владимиром Коротаевым и начальником штаба подполковником внутренней службы Андреем Гавриловым вопросы организации питания и содержания арестованных.