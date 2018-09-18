Спасатели Нижнего Тагила приняли участие в молебене на Лисьей горе

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17 сентября на Лисьей горе в Нижнем Тагиле прошел традиционный молебен в честь иконы «Неопалимая Купина», в котором приняли участие сотрудники МЧС.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
17 сентября сотрудники МЧС Нижнего Тагила традиционно участвовали в богослужении в честь святыни «Неопалимая Купина», которая в народе считается защитницей от пожаров и других стихийных бед и катастроф.
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Молебен на Лисьей горе провел епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.
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