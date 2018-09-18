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Спасатели Нижнего Тагила приняли участие в молебене на Лисьей горе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасатели Нижнего Тагила приняли участие в молебене на Лисьей горе

Сегодня, 12:05Общество
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