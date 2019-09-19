Куратор свердловского ЛДПР стал аудитором Счётной палаты

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутаты Государственной думы 19 сентября приняли постановление о назначении четырёх аудиторов Счётной палаты. Среди рассмотренных кандидатур есть представитель в нижней палате парламента от Свердловской области Данил Шилков, представляющий ЛДПР, сообщает «Областная газета».
Ранее данные кандидатуры внёс на рассмотрение Госдумы глава государства Владимир Путин.
На пленарном заседании помимо Шилкова были также одобрены кандидатуры Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия») и Сергея Штогрина (КПРФ). С назначением новых аудиторов поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Данил Шилков ранее уточнил, что в случае назначения на должность аудитора, сдаст свой мандат.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей