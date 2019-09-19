В Камышлове чиновник приговорен к пяти годам колонии за мошенничество и хищение

Следствие установило, что у Калмыкова возник умысел на хищение бюджетных денег, выделенных на поддержку предпринимательства. В рамках программы представителям бизнеса выделялись субсидии на приобретение техники, оборудования, материалов, сырья. Чиновник обратился к двум субъектам предпринимательства, с которыми были заключены договора на предоставление субсидий.

Введенные в заблуждение Калмыковым коммерсанты передали ему полученные субсидии в размере 600 тысяч рублей, которыми последний распорядился по собственному усмотрению. Затем чиновник подготовил заведомо ложные отчеты о расходовании субсидий.

Также выявлено, что в период с 2015 по 2016 год Калмыков заключал договора с подрядной организацией якобы на оказание услуг по содержанию и уборке кладбищ, установке наружных рекламных конструкций и прочие, фактически которые не выполнялись.