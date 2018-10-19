Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Московские учителя стали получать «чёрную метку» при увольнении
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1022981711

Московские учителя стали получать «чёрную метку» при увольнении

Сегодня, 07:30Общество
Читайте
также
Проекты, деньги и молодёжь: Владислав Пинаев и Алексей Орлов о бюджете Нижнего Тагила
Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев номинирован на звание «Политик года»