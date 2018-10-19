Московские учителя стали получать «чёрную метку» при увольнении

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель не вправе требовать рекомендации с предыдущего места работы при трудоустройстве сотрудника. Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на источник в Департаменте образования города Москвы, в ведомстве разработан облачный реестр кадров, который позволит директору оценить нового работника буквально в несколько кликов. Интересным в реестре оказалась графа «Рекомендации организации», в которой всего 2 пункта – «Да» и «Нет».

Облачный реестр кадров и та самая строка с рекомендацией от предыдущего работодателя Фото: «Новые Известия»

Если при увольнении директор школы поставил вам «Да», то с последующим трудоустройством никаких проблем не предвидится. Беда начинается, когда вам ставят «Нет» в этом «облаке» кадров. Не зависимо от того, по какой статье вы уволились, дальше все пути в московское образование для вас будут закрыты. В нашем распоряжении есть внутренние документы Департамента образования, и даже целая презентация, посвящённая этому. В них подробно объясняется директорам, почему учителей брать не рекомендуется и за что можно поставить «Нет»,рассказал сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Слайд из презентации Департамента образования Москвы с рекомендациями о использовании информации реестра Фото: «Новые Известия»

В распоряжении журналистов также оказались истории учителей, которые уже столкнулись в выданной «чёрной меткой» при увольнении, а также диктофонная запись того, как директор одной из московских школ пытается заставить учителя написать заявление об уходе по собственному желанию.

Если родители напишут на вас жалобу в Департамент, мне придётся поставить соответствующую оценку Вам в облачных кадрах, и тогда вы вообще больше никуда не устроитесь. Наша задача, как администрации – сдерживать отрицательные отзывы. У Исаака Иосифовича Калины жёсткая позиция на данный счёт,передают журналисты содержимое аудиозаписи.