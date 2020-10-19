Екатеринбург сфотографировали из космоса

Екатеринбург сфотографировали из космоса

Сегодня, 22:36ОбществоPhoto: pixabay.com
Космонавт из России Иван Вагнер сфотографировал Екатеринбург с борта МКС, пишет «Областная газета».

На снимке хорошо различимы районы и водоемы столицы Урала.

Photo:Иван Вагнер

Фотография сделана в один и последних дней, проведенных Вагнером на борту космической станции. 22 октября он вернется на Землю.

Классики давно упоминали богатства земель Урала в своих произведениях. Екатеринбург является одним из культурных центров страны. В нем много старинных зданий и образцов Советской архитектуры, сообщил космонавт.

Напомним, «Роскосмос» опубликовал снимок Нижнего Тагила со спутника и назвал город «Броней для фронта», тем самым напомнив о заслугах города во времена ВОВ.

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