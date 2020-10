Екатеринбург сфотографировали из космоса

Космонавт из России Иван Вагнер сфотографировал Екатеринбург с борта МКС, пишет «Областная газета».

На снимке хорошо различимы районы и водоемы столицы Урала. Photo: Иван Вагнер Фотография сделана в один и последних дней, проведенных Вагнером на борту космической станции. 22 октября он вернется на Землю. Классики давно упоминали богатства земель Урала в своих произведениях. Екатеринбург является одним из культурных центров страны. В нем много старинных зданий и образцов Советской архитектуры, сообщил космонавт. Напомним, «Роскосмос» опубликовал снимок Нижнего Тагила со спутника и назвал город «Броней для фронта», тем самым напомнив о заслугах города во времена ВОВ. В Роскосмосе опубликовали снимок Нижнего Тагила, назвав город «броней фронта»

