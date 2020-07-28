В Роскосмосе опубликовали снимок Нижнего Тагила, назвав город «броней фронта»
Госкорпорация Роскосмос назвала Нижний Тагил «бронёй фронта», опубликовав на своей официальной странице во «Вконтакте» снимок города из космоса.
Опубликование снимка Роскосмосом приурочено к присвоению президентом Владимиром Путиным муниципалитету звания «Город трудовой доблести».
В космическом ведомстве отметили, что Нижний Тагил являлся в военные годы «броней для фронта», поскольку с конвейера Уралвагонзавода каждые полчаса сходил танк модели Т-34, а также напомнили, что жители называли его «городом Н».
Снимки сделаны спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».
Ранее был опубликован также вид с околоземной орбиты на Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Магнитогорск, которые также были удостоены звания «Город трудовой доблести».
Напомним, ранее президент Владимир Путин в канун празднования годовщины с момента окончания войны 1941-1945 годов учредил звание «Город трудовой доблести», которым были награждены 20 городов страны.