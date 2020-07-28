В Роскосмосе опубликовали снимок Нижнего Тагила, назвав город «броней фронта»

Опубликование снимка Роскосмосом приурочено к присвоению президентом Владимиром Путиным муниципалитету звания «Город трудовой доблести».

В космическом ведомстве отметили, что Нижний Тагил являлся в военные годы «броней для фронта», поскольку с конвейера Уралвагонзавода каждые полчаса сходил танк модели Т-34, а также напомнили, что жители называли его «городом Н».

Снимки сделаны спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Ранее был опубликован также вид с околоземной орбиты на Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Магнитогорск, которые также были удостоены звания «Город трудовой доблести».