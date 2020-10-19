На модернизацию энергообъектов Первоуральска выделено 18,7 млн рублей

На модернизацию энергообъектов Первоуральска выделено 18,7 млн рублей

Сегодня, 14:06ОбществоPhoto: pixabay.com
В Первоуральске специалисты-энергетики реконструировали 2,2 километра воздушной линии электропередачи, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

На замену деревянных опор на железобетонные и провода было потрачено два миллиона рублей в рамках инвестиционной программы.

По словам главного инженера Первоуральского филиала АО «Облкоммунэнерго» Максима Калегина, на сегодняшний день выполнено 80% от запланированных работ. Объем финансирования для Первоуральска в 2020 году составил 18,7 миллионов рублей. Под замену попали 11,6 километров ЛЭП и установка или реконструкция пяти трансформаторных подстанций. Одна из них находится в деревне Уразаево поселка Бисерть.

Старая трансформаторная подстанция уже устарел морально и физически, поэтому ее демонтировали и установили новую. Соответственно, качество и надежность электроснабжения потребителей здесь станет выше,говорит Калегин.

Напомним, на Урале с начала года заключили 1,5 тысячи договоров на подключение к электроснабжению, было получено 2,5 тысячи заявок от потребителей.

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