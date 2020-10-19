На Урале девочки-подростки устроили дебош в автобусе

На Урале девочки-подростки устроили дебош в автобусе

Сегодня, 12:10ОбществоPhoto: скриншот видео группы "Инцидент. Каменск-Уральский во "ВКонтакте"
В Каменске-Уральском две девочки устроили в автобусе дебош, сообщают в группе «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вчера утром в автобусе, который ехал по маршруту № 2.

По словам подписчицы, когда она села в автобус, «эти девицы уже сидели и орали песни». До этого у них уже возник конфликт с кондуктором из-за сделанного замечания по поводу неадекватного поведения.

Да, они точно были или пьяные, или под какими-то спайсами,пишет подписчица.

По ее словам, приехавший патруль полиции выяснил, что девушкам по 17 лет. Две из них вылезли в окно и убежали на следующей остановке, а задержали третью, которая осталась в транспорте.

Photo:скриншот видео группы "Инцидент. Каменск-Уральский" во "ВКонтакте"

Напомним, в начале октября на Урале подростки жестко избили 33-летнего инвалида. Молодые люди, 14 и 16 лет, нанесли телесные повреждения инвалиду, после чего он был госпитализирован.

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