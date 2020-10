В Нижнем Тагиле транспортный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с предприятия железнодорожного транспорта 81 тысячу рублей за сбитого на путях лося, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось в сентябре 2020 года на перегоне Нейва-Шурала. От столкновения животное погибло на месте. В пресс-службе ведомства рассказали, что согласно расчетам специалистов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Свердловской области, ущерб составил 81 тысячу рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении. Напомним, в конце сентября между Ивделем и Серовом пассажирский поезд сбил бурого медведя. На Урале пассажирский поезд сбил бурого медведя

Related news: На Урале пассажирский поезд сбил бурого медведя

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter