Патриарх всея Руси Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви
Патриарх всея Руси Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви
Сегодня, 21:30ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия, сообщает пресс-служба РПЦ.
Напомним, епархия Екатеринбурга приняла это решение 10 сентября 2020 года. На заседание для ответа на вопросы Сергий не явился. Скандального монаха обвиняли в том, что он проводил служения, хотя был лишен сана.
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