Патриарх всея Руси Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия, сообщает пресс-служба РПЦ.

Напомним, епархия Екатеринбурга приняла это решение 10 сентября 2020 года. На заседание для ответа на вопросы Сергий не явился. Скандального монаха обвиняли в том, что он проводил служения, хотя был лишен сана. Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Related news: Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter