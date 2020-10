Свердловский Центр развития туризма подал в суд на главу УАТ

Центр развития туризма Свердловской области подал в суд на директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, сообщает «Уралполит».

Рассмотрение дела в первой инстанции стартовало 15 октября. По ранее озвученной информации в СМИ, работа Центра может негативно сказаться на имидже регионального туризма. Одним из комментаторов этой ситуации был глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Директор УАТ уточнил, что узнал об иске недавно, сообщений от Центра развития туризма ему не поступало. По его словам, суть претензии — попытка оказать давление на организацию со стороны директора Центра развития туризма Тукановой. Тем не менее, Ассоциация туризма, напротив, после такого будет еще более пристально следить за деятельностью Центра,отметил Михаил Мальцев. Напомним, Центр развития туризма подозревают в картельном сговоре. В 2020 году организация заключила контракты на 21,7 миллионов рублей, из них более, чем на 16 миллионов они заключены с одной и той же компанией. Центр развития туризма в Екатеринбурге уличили в картельном сговоре

