Нижней Турой 5 лет руководят два уклониста от службы в армии

Мэр Нижней Туры Стасенок незаконно получил военный билет, не пройдя службу в армии, а местный спикер городской думы Постовалов и вовсе был наказан как уклонист. Но это не мешает им руководить целым городским округом.

Скандал с незаконным получением военного билета мэром Нижней Туры Алексеем Стасенком произошел зимой 2020 года. Тогда под следствие попал башкирский военком Азамат Рыскулов, который выдал уральскому мэру Стасенку документ о прохождении воинской службы. Теперь же выясняется, что и председатель гордумы Нижней Туры Андрей Постовалов является злостным уклонистом: после окончания отсрочки по закону на время учебы, он так и отслужил, сообщает «МК-Екатеринбург». Как следует из официального запроса в военкомат, Постовалов снялся с воинского учета после окончания учебы и несколько лет о его местонахождении военные официально не знали. После, за нарушение правил воинского учёта привлекался к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП. Напомним, на 50 тысяч рублей арестовал суд башкирского военкома Рыскулова за незаконную выдачу трех военных билетов. Один из документов получил мэр Нижней Туры Алексей Стасенок. Помимо штрафа, на военного завели два уголовных дела. СМИ: глава Нижней Туры Алексей Стасенок незаконно получил военный билет

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