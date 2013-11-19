Тагильские полицейские почтили память героя города, полковника милиции Иосифа Горошникова (ФОТО)

Его коллеги, находившиеся рядом во время той операции, считают, что Горошников, понимая, что отвечает за жизнь всех своих сотрудников, совершил настоящий подвиг, который по достоинству оценен. Полковник Горошников посмертно награжден орденом Боевого Красного Знамени, в его честь названа одна из центральных улиц Нижнего Тагила, его имя навечно занесено в списки сотрудников МВД.

В Нижнетагильском гарнизоне полиции в память о мужественном поступке коллеги ежегодно проводится спартакиада на приз полковника Горошникова. Сотрудники подразделений полиции соревнуются в стрельбе из табельного оружия, соревнованиях по волейболу, вождению автомашины, служебном биатлоне, гиревом спорте. Организацию и судейство соревнований проводит Нижнетагильская городская организация «Динамо».

В этом году второй раз подряд победу в спартакиаде одержала сборная команда Нижнетагильского ОМОН. По сложившейся традиции бойцы отряда заслужили право возложить цветы к мемориальной плите, установленной на доме, где жил милиционер, и на Висимском кладбище на могиле героя.

Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров в присутствии ветеранов милиции и родных Иосифа Матвеевича, отдавая дань памяти герою, вспомнил о героическом поступке полковника Горошникова, достойном настоящего офицера и руководителя.

Дочь Иосифа Горошникова Надежда и внук Владимир высказали в адрес сотрудников полиции много теплых слов и выразили благодарность за добрую память, которую хранит и молодое поколение сотрудников органов внутренних дел.

Фото пресс-службы МВД Нижнего Тагила