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Тагильские полицейские почтили память героя города, полковника милиции Иосифа Горошникова (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские полицейские почтили память героя города, полковника милиции Иосифа Горошникова (ФОТО)

19 ноября 2013, 17:15Общество
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