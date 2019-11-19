Депутат Екатеринбурга Колесников заявил, что советская власть не расстреливала людей
Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что советская власть не расстреливала людей, а «большой террор» придумала антисоветская пропаганда, пишет Znak.
Таким образом Колесников хотел поддержать строительство биатлонного центра имени Шипулина, возведение которого планируется недалеко от места, где в 30-40 года прошлого века проходили массовые расстрелы.
Никогда на полигонах не расстреливали, ни в Москве, ни здесь. То, что у нас некоторые люди еще не отошли от шизы 1989 года, и кричат, что все были расстреляны, и все были казнены при Сталине — в том числе и Кикабидзе, которого растили всем Советским Союзом. Затверждаю — расстрелов там не было. Это истерия, раздутая на антисоветской волне во время перестройки. Давайте не будем на этом пиариться,заявил депутат.
Напомним, на месте будущего спортобъекта работала госэкспертиза. Её результаты показали, что захоронений жертв репрессий на предполагаемой территории строительства биатлонного центра нет.