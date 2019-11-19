Депутат Екатеринбурга Колесников заявил, что советская власть не расстреливала людей

Никогда на полигонах не расстреливали, ни в Москве, ни здесь. То, что у нас некоторые люди еще не отошли от шизы 1989 года, и кричат, что все были расстреляны, и все были казнены при Сталине — в том числе и Кикабидзе, которого растили всем Советским Союзом. Затверждаю — расстрелов там не было. Это истерия, раздутая на антисоветской волне во время перестройки. Давайте не будем на этом пиариться,заявил депутат.