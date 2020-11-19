На Урале пациенты с COVID-19 пожаловались на пятичасовое ожидание приема

На Урале пациенты с COVID-19 пожаловались на пятичасовое ожидание приема

Сегодня, 09:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жители Верхней Пышмы, больные коронавирусом, пожаловались на то, что в центральной горбольнице пятичасовые очереди в приемном отделении.

Как сообщают подписчики группы «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «ВКонтакте», больных принимают три врача. Пациентов так много, что очередь продолжается даже на улице.

Одна из подписчиц пишет, что на дом вызвать врача почти невозможно, потому что не удается дозвониться в поликлинику. Она сообщает, что есть информация о том, что на дом ходят только два врача по всему городу, а скорая помощь выезжает только к тем пациентам, у кого состояние COVID-19 опасное для жизни.

В очереди стоят сотни кашляющих, чихающих людей. Многие с температурой. У меня температура 37, на работу нельзя выходить, нужен больничный,пишет женщина.

В оперштабе изданию Znak сообщили, что прием пациентов с симптомами ОРВИ для обеспечения эпидемиологической безопасности ведут в отдельно стоящем здании. В зависимости от загруженности прием ведут три-четыре врача. На 16 ноября медики приняли 123 пациента, на прием каждого ушло примерно 16,2 минуты.

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что для консультации больных по телефону привлекаются студенты и врачи пенсионного возраста. Вопрос с дозвоном решается властями.

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