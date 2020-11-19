На Урале пациенты с COVID-19 пожаловались на пятичасовое ожидание приема

Одна из подписчиц пишет, что на дом вызвать врача почти невозможно, потому что не удается дозвониться в поликлинику. Она сообщает, что есть информация о том, что на дом ходят только два врача по всему городу, а скорая помощь выезжает только к тем пациентам, у кого состояние COVID-19 опасное для жизни.