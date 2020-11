В Екатеринбурге начали штрафовать COVID-диссидентов в общественном транспорте

Судом Чкаловского района назначен штраф в отношении женщины, не надевшей маску в автобусе.

Как сообщает E1, 3 октября сотрудники полиции составили административный материал на екатеринбурженку, находившуюся без защитной маски в автобусе, следовавшего по маршруту № 19. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. Сообщается, что за минувшие выходные более 300 COVID-диссидентов в общественном транспорте были оштрафованы. В прямом эфире издания глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что с нарушителей планируют взыскивать неустойку за простой транспорта. Отмечается, что в случае с трамваем ущерб может оцениваться в десятки миллионов рублей. По словам мэра, в поддержку транспортным службам выделят 300 миллионов рублей, чтобы покрыть убытки из-за коронавирусной пандемии. Напомним, 18 ноября в Екатеринбурге из общественного транспорта вышвырнули очередного COVID-диссидента. Это сделала одна из пассажирок. На Урале продолжают выталкивать COVID-диссидентов из общественного транспорта

