В Екатеринбурге начали штрафовать COVID-диссидентов в общественном транспорте

Сообщается, что за минувшие выходные более 300 COVID-диссидентов в общественном транспорте были оштрафованы. В прямом эфире издания глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что с нарушителей планируют взыскивать неустойку за простой транспорта. Отмечается, что в случае с трамваем ущерб может оцениваться в десятки миллионов рублей.