В Екатеринбурге начали штрафовать COVID-диссидентов в общественном транспорте

В Екатеринбурге начали штрафовать COVID-диссидентов в общественном транспорте

Сегодня, 14:16ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Судом Чкаловского района назначен штраф в отношении женщины, не надевшей маску в автобусе.

Как сообщает E1, 3 октября сотрудники полиции составили административный материал на екатеринбурженку, находившуюся без защитной маски в автобусе, следовавшего по маршруту № 19.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Сообщается, что за минувшие выходные более 300 COVID-диссидентов в общественном транспорте были оштрафованы. В прямом эфире издания глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что с нарушителей планируют взыскивать неустойку за простой транспорта. Отмечается, что в случае с трамваем ущерб может оцениваться в десятки миллионов рублей.

По словам мэра, в поддержку транспортным службам выделят 300 миллионов рублей, чтобы покрыть убытки из-за коронавирусной пандемии.

Напомним, 18 ноября в Екатеринбурге из общественного транспорта вышвырнули очередного COVID-диссидента. Это сделала одна из пассажирок.

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