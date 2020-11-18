На Урале продолжают выталкивать COVID-диссидентов из общественного транспорта

18 ноября в Екатеринбурге разгорелся скандал в одном из автобусов, где молодая пассажирка отказалась надевать маску и оплачивать проезд, сообщает URA.RU. Девушка указала, что принуждение карается законом, на что о ней нелестно высказались остальные пассажиры автобуса.