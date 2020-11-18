На Урале продолжают выталкивать COVID-диссидентов из общественного транспорта

На Урале продолжают выталкивать COVID-диссидентов из общественного транспорта

Сегодня, 22:48Здоровье и экологияPhoto: pixabay
В Свердловской области из общественного транспорта продолжают выталкивать людей, отказывающихся надевать маску.

18 ноября в Екатеринбурге разгорелся скандал в одном из автобусов, где молодая пассажирка отказалась надевать маску и оплачивать проезд, сообщает URA.RU. Девушка указала, что принуждение карается законом, на что о ней нелестно высказались остальные пассажиры автобуса.

В результате, из общественного транспорта COVID-диссидентку вытолкала женщина, указавшая на то, что из-за коронавируса у нее на прошлой неделе скончалась мать.

Video:Ura.ru

Напомним, 11 ноября в Екатеринбурге водитель троллейбуса № 4 высадил всех пассажиров из-за пенсионерки, которая находилась в салоне без маски.

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