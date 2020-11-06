Транспортники Екатеринбурга решили засудить COVID-диссидентов

Транспортники Екатеринбурга решили засудить COVID-диссидентов

Сегодня, 14:39ОбществоPhoto: pixabay.com
COVID-диссидентов, которые задерживают общественный транспорт в Екатеринбурге, могут заставить выплачивать серьезные штрафы. Об этом в прямом эфире E1.RU рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Он не уточнил, кто именно из перевозчиков решил засудить нарушителей. Известно, что это одна из частных фирм.

По словам Крекова, был подан судебный иск в связи с нанесением ущерба. Автобус стоял долго, поэтому нарушился график. О сумме иска замгубернатора не сообщил, но отметил, что это могут быть серьезные санкции.

Сейчас значительно увеличена категория людей, которые имеют право налагать штрафы. И готовится на уровне Федерации ужесточение штрафов,сказал Креков.

Он уточнил, что вопросы транспорта находятся под контролем губернатора Евгения Куйвашева. Жители Екатеринбурга все еще жалуются на переполненный транспорт.

Как социальную дистанцию соблюдать в автобусе? Никак. Там надо маску носить. Это элемент вежливости,добавил Креков.

Напомним, 2 ноября в Екатеринбурге кондуктор автобуса напала на пассажирку из-за спущенной с носа маски.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
транспортискЕкатеринбургкоронавирусмедицинские маски
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы