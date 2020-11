Транспортники Екатеринбурга решили засудить COVID-диссидентов

COVID-диссидентов, которые задерживают общественный транспорт в Екатеринбурге, могут заставить выплачивать серьезные штрафы. Об этом в прямом эфире E1.RU рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Он не уточнил, кто именно из перевозчиков решил засудить нарушителей. Известно, что это одна из частных фирм. По словам Крекова, был подан судебный иск в связи с нанесением ущерба. Автобус стоял долго, поэтому нарушился график. О сумме иска замгубернатора не сообщил, но отметил, что это могут быть серьезные санкции. Сейчас значительно увеличена категория людей, которые имеют право налагать штрафы. И готовится на уровне Федерации ужесточение штрафов,сказал Креков. Он уточнил, что вопросы транспорта находятся под контролем губернатора Евгения Куйвашева. Жители Екатеринбурга все еще жалуются на переполненный транспорт. Как социальную дистанцию соблюдать в автобусе? Никак. Там надо маску носить. Это элемент вежливости,добавил Креков. Напомним, 2 ноября в Екатеринбурге кондуктор автобуса напала на пассажирку из-за спущенной с носа маски. В Екатеринбурге кондуктор напала на пассажирку из-за спущенной с носа маски

