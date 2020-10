В Екатеринбурге мужчина отказался надеть защитную маску в салоне автобуса и был вытолкнут на улицу, пишет E1.

Случай произошел 25 октября на остановке «Новомосковская». Мужчина спорил с кондуктором, убеждая ее что защитное средство надевать не надо. К спору подключился один из пассажиров, но, после безуспешных попыток объяснить, бунтаря пришлось выставить на улицу. После этого водитель закрыл двери автобуса и продолжил движение по маршруту. Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил выводить из общественного транспорта противников масочного режима. Мэр Екатеринбурга разрешил «выталкивать» людей без маски из общественного транспорта

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter