Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал разрешение самостоятельно выводить пассажиров общественного транспорта, находящихся без масок. Об этом он сообщил в прямом эфире Е1.

Высокинский считает, что это привлечет внимание других горожан, которые задумаются о возможных ограничениях. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим,подчеркнул мэр. Напомним, в Свердловской области за сутки было подтверждено 258 новых случаев заражения коронавирусом.

