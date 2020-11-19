В России изменится система выплат больничных и декретных

В России изменится система выплат больничных и декретных

Сегодня, 18:25ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Новая система выплат больничных и декретных начнет действовать в РФ с 2022 года.

Как сообщает «Областная газета», в Свердловской области система начнет работать с 1 января 2021 года.

Глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ рассказал, что выплаты будут начисляться согласно листу нетрудоспособности, без заявления. В большинстве случаев выплаты будут проходить электронно. Средства будут зачисляться на счет гражданина напрямую из Фонда социального страхования, без участия работодателя.

Отмечается, что мера призвана снизить «бумажную» работу организациям и ускорить получение финансовых выплат россиянами.

Получение денег возможно тремя способами: на карту «Мир», на банковский счёт, по которому операции с банковскими картами не производятся, либо переводом по почте.

Напомним, в Свердловской области постепенно проходит формирование Единого цифрового контура (ЕЦК), целью которого является создание системы электронных рецептов, онлайн-управление льготами и обеспечение лекарствами через интернет-запись. Доступ к базе будет предусмотрен через портал Госуслуги. Переход 23 больниц Екатеринбурга на баланс региона согласовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Решение утверждено ЗакСо.

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