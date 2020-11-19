В России изменится система выплат больничных и декретных

Глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ рассказал, что выплаты будут начисляться согласно листу нетрудоспособности, без заявления. В большинстве случаев выплаты будут проходить электронно. Средства будут зачисляться на счет гражданина напрямую из Фонда социального страхования, без участия работодателя.