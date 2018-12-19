Прокуратура ищет деньги: 90 млн рублей пропало из бюджета Екатеринбурга
Следственный комитет, прокуратура и УФАС займутся проверкой сделки ЕМУП «СУЭРЖ», которое получило муниципальную собственность на общую стоимость в 90 млн рублей. Мэрию Екатеринбурга подозревают в реализации имущества без публичных торгов.
Уход из городского бюджета 90 млн рублей обнаружили екатеринбургские депутаты. По их мнению, ЕМУП «СУЭРЖ» внесло в уставной капитал ООО «Дом детского творчества» нежилое здание, стоимостью 17 млн рублей. Затем это же предприятие внесло ещё около 50 млн, став таким образом, обладателем 76% долей уставного капитала.
На данный момент ЕМУП ведёт строительство жилого дома, на первых этажах которого будет расположена школа. После окончания строительства земельный участок, на котором находится здание, станет общедолевой собственностью, что будет означать потерю для бюджета Екатеринбурга суммы в 90 млн рублей.
По требованию депутатов ЕГД следственный комитет, прокуратура и антимонопольная служба проверят законность сделки между муниципальным предприятием и городской администрацией. Результаты проверки станут известны после новогодних каникул, 14 января, на первом заседании городской думы, сообщает «Правда УРФО».
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