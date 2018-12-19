Прокуратура ищет деньги: 90 млн рублей пропало из бюджета Екатеринбурга

Уход из городского бюджета 90 млн рублей обнаружили екатеринбургские депутаты. По их мнению, ЕМУП «СУЭРЖ» внесло в уставной капитал ООО «Дом детского творчества» нежилое здание, стоимостью 17 млн рублей. Затем это же предприятие внесло ещё около 50 млн, став таким образом, обладателем 76% долей уставного капитала.

На данный момент ЕМУП ведёт строительство жилого дома, на первых этажах которого будет расположена школа. После окончания строительства земельный участок, на котором находится здание, станет общедолевой собственностью, что будет означать потерю для бюджета Екатеринбурга суммы в 90 млн рублей.