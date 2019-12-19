На Урале мать пожаловалась министру на домогательства преподавательницы к ее сыну

Как сообщает женщина, ее сын оказался на грани отчисления, так как не ответил педагогу взаимностью. Учитель математики, по словам свердловчанки, уделяет повышенное внимание подростку, пишет ему записки, дарит подарки.

Женщина рассказала, что об отчислении речь ведет директор учреждения Ольга Антипина. В беседе с журналистами издания директор сообщила, что студент не отчислен, однако более подробно комментировать ситуацию отказалась.