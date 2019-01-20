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«Происшествий не допущено»: 68 тысяч человек окунулись в купели в Крещение в Свердлов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Происшествий не допущено»: 68 тысяч человек окунулись в купели в Крещение в Свердлов

Сегодня, 17:27ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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