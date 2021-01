Куйвашев рассказал о личном контроле за вакцинацией от COVID-19 на Среднем Урале

В Свердловской области вакцинация от коронавируса проходит под контролем губернатора и Минздрава. Об заявил Евгений Куйвашев на заседании оргкомитета в Нижнем Тагиле.

Куйвашев напомнил, что с 18 января по всей стране стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Это вопрос находится на моем контроле. Совместно с министерством здравоохранения Свердловской области делается всё возможное для реализации качественного процесса прививочной компании от COVID-19, сказал губернатор. Напомним, президент России Владимир Путин поручил провести массовую вакцинацию от коронавируса во всех регионах с 18 января. По его словам, средства от COVID-19 производятся с опережением плана.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter