Остатки древнего села обнаружены под Арамилем
20 февраля, 20:40Общество
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В центральной части Арамиля найдены остатки культурного слоя села, существовавшего на месте этого города 4 века назад.
На месте реконструкции моста через реку Арамилка, на правом и левом берегах реки археологи обнаружили предметы, произведенные в XVII–XIX вв. Различных размеров кованые гвозди, двухкопеечную медную монету Екатеринбургского монетного двора, фрагменты керамических сосудов (поливная, чернолощеная, красноглиняная керамика) и металлургические шлаки.
Найденные предметы были отправлены на исследование, a обнаруженный культурный слой включен в
«Перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области» и будет охраняться государством, пишет «Е1».
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Фото «Е1»
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