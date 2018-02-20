Остатки древнего села обнаружены под Арамилем

На месте реконструкции моста через реку Арамилка, на правом и левом берегах реки археологи обнаружили предметы, произведенные в XVII–XIX вв. Различных размеров кованые гвозди, двухкопеечную медную монету Екатеринбургского монетного двора, фрагменты керамических сосудов (поливная, чернолощеная, красноглиняная керамика) и металлургические шлаки.