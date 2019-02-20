Количество места на снежных полигонов в Нижнем Тагиле находится под контролем мэрии
Обильное количество снега, выпавшее за зимний сезон в Нижнем Тагиле, усложнило дорожным службам сброс снега на специально отведенных полигонах – на них заканчивается место, однако в городе уже рассматривается появление дополнительных площадок.
В Нижнем Тагиле на сброс снега после чистки дорог отведено три полигона – на улицах Балакинской, Носова и Решетникова. Из-за обильных снегопадов, прошедших за зимний период, место на снеговых свалках становится всё меньше.
Свалки переполнены. Где-то уже приходится сбрасывать на второй ярус. Надеюсь что до конца февраля места еще хватит,сообщил директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.
Если же проблема с нехваткой места останется, то дорожные службы планируют обратиться в «Службу заказчика городского хозяйства» за выделением дополнительной площадки.
За содержанием полигонов для снега ведет наблюдение природоохранная прокуратура. 18 февраля сотрудники ведомства провели рейд по всем трем снеговым свалкам и отметили, что снег размещается за пределами границ площадок. По итогам проверки надзорные органы вынесут представление об устранении нарушений.