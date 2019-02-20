Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Количество места на снежных полигонов в Нижнем Тагиле находится под контролем мэрии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
P1110711

Количество места на снежных полигонов в Нижнем Тагиле находится под контролем мэрии

Сегодня, 18:13ОбществоАнна ГригорьеваФото: Нижнетагильская природоохранная прокуратура
Читайте
также
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Топ-15: самые крупные банкротства в Свердловской области за 2018 год
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?