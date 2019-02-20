Количество места на снежных полигонов в Нижнем Тагиле находится под контролем мэрии

В Нижнем Тагиле на сброс снега после чистки дорог отведено три полигона – на улицах Балакинской, Носова и Решетникова. Из-за обильных снегопадов, прошедших за зимний период, место на снеговых свалках становится всё меньше.

Свалки переполнены. Где-то уже приходится сбрасывать на второй ярус. Надеюсь что до конца февраля места еще хватит,сообщил директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.

Если же проблема с нехваткой места останется, то дорожные службы планируют обратиться в «Службу заказчика городского хозяйства» за выделением дополнительной площадки.