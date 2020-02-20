Тагильский активист провел одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети»

Напомним, семеро фигурантов дела «Сети» приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Уголовное дело было возбуждено в 2017 году, по нему фигурантами проходят 11 человек, большинство из их — антифашисты и анархисты. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. При этом все фигуранты заявляли, что дали признания под пытками.