Тагильский активист провел одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети»
43-летний житель Нижнего Тагила Алексей Малышев вышел на одиночный пикет в поддержку осужденных по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), пишет АН «Между строк».
Пикет прошел 19 февраля у драмтеатра, тагильчанин стоял с плакатом «Пытками можно сшить дело каждому». Активист сообщил, что интереса у горожан не вызвал:
Большинство проходивших мимо меня людей вообще никак не реагировало. Три человека всего меня поддержали.
Спустя 20 минут пикета к Малышеву подошли полицейские и попросили предъявить удостоверение личности. Переписав паспортные данные, правоохранители удалились.
Напомним, семеро фигурантов дела «Сети» приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Уголовное дело было возбуждено в 2017 году, по нему фигурантами проходят 11 человек, большинство из их — антифашисты и анархисты. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. При этом все фигуранты заявляли, что дали признания под пытками.