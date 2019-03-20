Две больницы в Свердловской области заплатят 800 тысяч за смерть пациента

58-летнему мужчине, работавшему участковым, в связи с заболеванием кишечника была назначена плановая операция в ОКБ №1 в Екатеринбурге, через несколько дней после оперативного вмешательства мужчину отпустили домой. Там у него ухудшилось состояние, он был госпитализирован в городскую больницу в Первоуральске, где умер 24 июля 2018 года.

Как сообщил адвокат семьи погибшего, больного выписали из медучреждения несмотря на осложнения, которые начались после операции.

В ближайшем постоперационном периоде, на девятые сутки, выписку из отделения колопроктологии ОКБ № 1 следует считать преждевременной,значится в отчете судмедэксперта.

В больнице по месту жительства, как считает супруга погибшего, также халатно отнеслись к обязанностям. У мужчины начался гнойный перитонит. В заключении сказано, что причиной смерти стала инфекция, а также дефект наложения шва, пишет Е1.