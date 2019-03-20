Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Роспотребнадзор не нашел бесплатной просрочки в супермаркете Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46259395315 5ab4f73d9a k

Роспотребнадзор не нашел бесплатной просрочки в супермаркете Екатеринбурга

Сегодня, 20:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Объявлен сбор 18,9 млн рублей для пересадки костного мозга годовалому Саше
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах