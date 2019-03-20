Роспотребнадзор не нашел бесплатной просрочки в супермаркете Екатеринбурга

Проверка магазина «Жизньмарт» была организована в связи с публикациями в СМИ о том, что в супермаркете появилась полка с бесплатными продуктами, у которых истек срок годности.

Во время проведения проверки сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили полку с просрочкой, однако нашли иные нарушения, которые владельцу магазина необходимо устранить в ближайшее время.