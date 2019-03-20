Роспотребнадзор не нашел бесплатной просрочки в супермаркете Екатеринбурга
Сегодня, 20:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский Роспотребнадзор не обнаружил в супермаркете «Жизньмарт» просроченных бесплатных продуктов.
Сюжеты: Екатеринбург
Проверка магазина «Жизньмарт» была организована в связи с публикациями в СМИ о том, что в супермаркете появилась полка с бесплатными продуктами, у которых истек срок годности.
Во время проведения проверки сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили полку с просрочкой, однако нашли иные нарушения, которые владельцу магазина необходимо устранить в ближайшее время.
Также в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что за выявленные нарушения виновные должностные лица будут привлечены к ответственности. С руководителем проведена беседа в целях недопущения нарушений в обороте пищевой продукции.
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