Депутаты Госдумы прилетели в Екатеринбург из-за пикетов у Храма-на-Драме

В Екатеринбург прилетели председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы России Сергей Гаврилов и члены комитета Максим Иванов, Владимир Крупенников, Николай Земцов.

Заседание началось в 10.00 в городской думе. Целью заседания является решение вопроса о способе учета мнений горожан касательно строительства объекта. В частности, будут рассмотрены варианты проведения референдума или опроса. В процессе обсуждения планируется выбрать наиболее удобную форму.