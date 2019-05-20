Депутаты Госдумы прилетели в Екатеринбург из-за пикетов у Храма-на-Драме
20 мая в Екатеринбург прилетели депутаты Госдумы для решения проблемы вокруг Храма-на-Драме, пишет «ДжастМедиа».
В Екатеринбург прилетели председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы России Сергей Гаврилов и члены комитета Максим Иванов, Владимир Крупенников, Николай Земцов.
Заседание началось в 10.00 в городской думе. Целью заседания является решение вопроса о способе учета мнений горожан касательно строительства объекта. В частности, будут рассмотрены варианты проведения референдума или опроса. В процессе обсуждения планируется выбрать наиболее удобную форму.
Напомним, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова накануне выступила с заявлением, касательно задержаний горожан во время протестных акций, которые начались в сквере у Театра драмы 13 мая. Омбудсмен сообщила, что в большинстве случаев задержания активистов полиция действовала с нарушением закона.