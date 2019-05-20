Свыше трёх тысяч камер будут наблюдать за свердловскими выпускниками на ЕГЭ
Сегодня, 22:24ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 155 школах Свердловской области, которые станут пунктами проведения экзамена, специалисты установили свыше трёх тысяч камер, которые позволят вести трансляцию из 1,5 тыс. аудиторий, сообщает «Областная газета».
Видеонаблюдение будет осуществляться при помощи 603 программно-аппаратных комплексов на базе IP-камер. С их помощью будет доступна трансляция всего, что происходит в аудитории проведения экзамена в высоком разрешении и со звуком. По окончанию ЕГЭ оборудование перейдёт в собственность учебных заведений.
Прямой эфир будет транслироваться на специальном портале «Смотри ЕГЭ», также кадры будут направлены в Центр обработки данных Екатеринбурга, где будут храниться до 1 марта 2020 года. Первое тестирование систем видеозаписи в рамках экзаменационного периода состоится 27 мая. Всего в 2019 году ЕГЭ будут сдавать более 18 тыс. выпускников.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей