Свыше трёх тысяч камер будут наблюдать за свердловскими выпускниками на ЕГЭ

Видеонаблюдение будет осуществляться при помощи 603 программно-аппаратных комплексов на базе IP-камер. С их помощью будет доступна трансляция всего, что происходит в аудитории проведения экзамена в высоком разрешении и со звуком. По окончанию ЕГЭ оборудование перейдёт в собственность учебных заведений.

Прямой эфир будет транслироваться на специальном портале «Смотри ЕГЭ», также кадры будут направлены в Центр обработки данных Екатеринбурга, где будут храниться до 1 марта 2020 года. Первое тестирование систем видеозаписи в рамках экзаменационного периода состоится 27 мая. Всего в 2019 году ЕГЭ будут сдавать более 18 тыс. выпускников.