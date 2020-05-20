Облсуд вернул дело начальника ОМВД Туринска на новое рассмотрение
Сегодня, 21:21ОбществоФото: сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области
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Судья Свердловского областного суда Елена Мальцева отменила решение судьи Туринского районного суда, которая решила вернуть дело начальника ОМВД России по Туринскому району Алексея Алешкова в прокуратуру, пишет Znak.
Ранее дело собирались вернуть в прокуратуру за несостоятельностью обвинений. Однако облсуд решил иначе – уголовное дело возвращено в Туринский райсуд для рассмотрения в ином составе суда.
Напомним, по версии следствия, полицейский сдал на металлолом изъятые у населения и находящиеся на территории ОМВД мотоциклы и запчасти от мототехники. Ему предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».
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