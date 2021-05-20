Силовики нагрянули в научный институт в Екатеринбурге и заблокировали его работу

Силовики нагрянули в научный институт в Екатеринбурге и заблокировали его работу
Силовики нагрянули в научный институт в Екатеринбурге и заблокировали его работу
Сегодня, 15:56ОбществоФото: Яндекс.Карты
Силовики нагрянули в Центральный Научно-исследовательский институт металлургии и материалов в Екатеринбурге и заблокировали работу одного из цехов.

Об инциденте, произошедшем утром 20 мая в одном из цехов НИИ на улице Комсомольская в Екатеринбурге, рассказал URA.RU гендиректор института Валерий Алексеев.

По его словам, в здание пытаются проникнуть неизвестные, чтобы вывезти оборудование и остановить работу института. Однако, кто именно из силовых структур причастен к происходящему, Алексеев пояснить не смог, но предположил, что это были представители ФССП.

Генеральный директор предприятия рассказал, что недавно в результате тяжбы приставы арестовали часть оборудования НИИ на другой площадке. А изъятие в цехе, расположенном на Комсомольской, приведет к остановке работы.

В пресс-службе регионального управления ФССП прокомментировали изданию, что не обладают информацией о данном визите в ЦНИИМ, а в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев отказались, отметив, что обычно приставов сопровождают стражи правопорядка.

Напомним, спрятанные в офшоре 9 млн долларов долга ВГОКа за ЖКХ взыскивают судебные приставы. Согласно документу, офшорная компания «Амбер Глоу Интернешнл Групп» должна вернуть на депозит судебных приставов займы в сумме 159 миллионов рублей и 15 миллионов долларов.

Сюжеты:
Екатеринбург
обществосиловикиинститутЕкатеринбург
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