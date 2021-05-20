Скейт-площадку на площади Славы за 930 тысяч отремонтирует тагильская компания

Определен подрядчик на ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле, при этом цена контракта была снижена до 930 тысяч рублей.

Подрядчиком стало ООО «Энерготехсервис» из Нижнего Тагила. Компания зарегистрирована в 2016 году, с 2018 года директором является Григорий Афтондилов. Основная деятельность организации — строительство жилых и нежилых зданий. «Энерготехсервис» стал единственным заявившимся подрядчиком, заявка была признана соответствующей. На данный момент идет процедура заключения контракта, работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней. Заказчиком выступало МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Подрядчик должен выполнить работы по замене рабочей поверхности скейт-площадки в соответствии со сметной документацией. При этом сертификаты качества должны быть предоставлены на применяемые материалы и конструкции. Гарантия на ремонт составляет два года с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Напомним, летом 2020 года прокуратура выявила многочисленные нарушения в конструкции скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле. Например, у части оборудования отсутствовал крепеж, также на отдельных элементах были выявлены факты демонтажа. В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет безопасность спортплощадки на площади «Славы»

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