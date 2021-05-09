Возложение цветов прошло на площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле

В мероприятии приняли участие глава города Владислав Пинаев, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, депутаты городской Думы, руководители предприятий, военнослужащие, а также сотрудники районной и городской администраций, пишет «Тагильский рабочий».
У обелиска стоял почетный караул, а мероприятие открыли военнослужащие. Тагильчане тоже стояли вокруг обелиска, а некоторые поднесли цветы к вечному огню.
Напомним, парад, который был посвящен 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. В праздничном шествии под звуки живого оркестра приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также десятки единиц военной техники.