Возложение цветов прошло на площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, парад, который был посвящен 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. В праздничном шествии под звуки живого оркестра приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также десятки единиц военной техники.