Репетицию парада Победы в Екатеринбурге проведут днем и с казаками на лошадях

Свыше 2,5 тысячи человек примут участие в мероприятии. На улицы будут выведены 130 боевых машин и авиация.
Впервые казаки на лошадях пройдут на параде колонной. Зрители не будут допущены к просмотру по распоряжению Роспотребнадзора.
Стартует репетиция в 9.30 утра, а улицы будут перекрыты заранее. Нельзя будет проехать на автомобиле и пройти пешком по участку проспекта Ленина, участкам улиц Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина.
Напомним, 2 апреля сообщалось, что посмотреть на репетицую 7 мая в Екатеринбурге сможет любой желающий. Планировалось к началу мероприятия на площади 1905 года поставят экраны, динамики и зрительские ряды.