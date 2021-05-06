Репетицию парада Победы в Екатеринбурге проведут днем и с казаками на лошадях

Репетиция парада Победы пройдет в Екатеринбурге днем 7 мая. В ней примут участие казаки на конях, но на трибуны не пустят всех желающих.

Свыше 2,5 тысячи человек примут участие в мероприятии. На улицы будут выведены 130 боевых машин и авиация. Впервые казаки на лошадях пройдут на параде колонной. Зрители не будут допущены к просмотру по распоряжению Роспотребнадзора. Стартует репетиция в 9.30 утра, а улицы будут перекрыты заранее. Нельзя будет проехать на автомобиле и пройти пешком по участку проспекта Ленина, участкам улиц Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина. Напомним, 2 апреля сообщалось, что посмотреть на репетицую 7 мая в Екатеринбурге сможет любой желающий. Планировалось к началу мероприятия на площади 1905 года поставят экраны, динамики и зрительские ряды. Генеральная репетиция парада Победы впервые пройдет днем в Екатеринбурге

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