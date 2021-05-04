Дороги в центре Екатеринбурга будут перекрыты 4 мая

Это будет не последняя репетиция. Предстоит еще одно подобное мероприятие. В этот раз будут перекрыты проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), участок улицы Татищева, а также прилегающие улицы - Репина и Бориса Ельцина, пишет E1.