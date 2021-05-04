Дороги в центре Екатеринбурга будут перекрыты 4 мая

Это будет не последняя репетиция. Предстоит еще одно подобное мероприятие. В этот раз будут перекрыты проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), участок улицы Татищева, а также прилегающие улицы - Репина и Бориса Ельцина, пишет E1.
Репетиция пройдет с 4 мая 20.00 до 5 мая 4.00. Следующие мероприятие пройдет 7 мая. На нем к репетиции присоединится авиатехника.
Напомним, первая репетиция парада прошла в Екатеринбурге 27 апреля. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, следом за которым проехали бронеавтомобиль и бронетранспортеры, военные мотоциклы и прочие транспортные средства.