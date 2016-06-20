Следы крови и выломанная дверь стали причиной вызова полиции жителями одного из домов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле (ФОТО)

У соседа дверь выломана, а в общей секции кровь на полу. Сообщили в полицию, те сказали к соседу не заходить, сейчас приедем. Сосед – алкоголик. На прошлой неделе его уже избивали сообщил тагильчанин Семён.

Мужчина, проживающий в квартире, не имеет ни к кому претензий. Кровь в подъезде он объяснил тем, что сам порезался о стекло. Таким образом, никакого состава преступления нет. Однако участковый возьмёт эту квартиру на заметку и постарается разобраться, что за люди и с какими целями там собираются разъяснили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.