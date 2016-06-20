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Следы крови и выломанная дверь стали причиной вызова полиции жителями одного из домов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Следы крови и выломанная дверь стали причиной вызова полиции жителями одного из домов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле (ФОТО)

20 июня 2016, 18:20ОбществоПавел Щербина
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