В Екатеринбурге отреставрируют старинный Дом псаломщика

В XIX веке в доме проживал псаломщик Николай Топорков. Дом хорошо сохранился по сей день, требуется замена кровли и реставрация фасада. Дом представляет собой деревянное строение классического вида, с каменным фундаментом и резным декором, характерным для Среднего Урала.

Реставрация будет длиться все лето, принять в ней участие сможет каждый желающий. К мероприятию подключились спонсоры, которые готовы снабдить участников Том Сойер Феста респираторами.