В Екатеринбурге отреставрируют старинный Дом псаломщика
Сегодня, 07:46ОбществоФото: Фонд сохранения исторического наследия в России
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Реставрацией дома на улице Чернышевского, 6 в Екатеринбурге займутся участники Том Сойер Феста, пишут «Аргументы и факты».
Сюжеты: Екатеринбург
В XIX веке в доме проживал псаломщик Николай Топорков. Дом хорошо сохранился по сей день, требуется замена кровли и реставрация фасада. Дом представляет собой деревянное строение классического вида, с каменным фундаментом и резным декором, характерным для Среднего Урала.
Реставрация будет длиться все лето, принять в ней участие сможет каждый желающий. К мероприятию подключились спонсоры, которые готовы снабдить участников Том Сойер Феста респираторами.
Работы будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 18:30 до 22:00 и по субботам, воскресеньям с 13:00 до 20:00.
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