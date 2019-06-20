В Екатеринбурге собирают 4,3 миллиона рублей на реконструкцию Белой башни

Фонд сообщает, что работами займется архитектурное бюро «Рождественка», специалистам предстоит изучить строение, которое сейчас законсервировано. Затем составить план по реконструкции башни и ее укреплению.

Планируется, что после реконструкции Белую башню можно будет посещать как музей, она станет культурной и экскурсионной площадкой. Общественники начали сбор средств, так как Белая башня является объектом культурного наследия федерального значения, и ее реконструкция не может быть профинансирована из областного бюджета.