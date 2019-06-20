В Екатеринбурге собирают 4,3 миллиона рублей на реконструкцию Белой башни
Сегодня, 15:23ОбществоФото: фонд сохранения исторического наследия
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Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» и архгруппа Podelniki объявили сбор средств в размере 4,3 миллиона рублей на реконструкцию Белой башни в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Фонд сообщает, что работами займется архитектурное бюро «Рождественка», специалистам предстоит изучить строение, которое сейчас законсервировано. Затем составить план по реконструкции башни и ее укреплению.
Планируется, что после реконструкции Белую башню можно будет посещать как музей, она станет культурной и экскурсионной площадкой. Общественники начали сбор средств, так как Белая башня является объектом культурного наследия федерального значения, и ее реконструкция не может быть профинансирована из областного бюджета.
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