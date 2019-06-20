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В Екатеринбурге собирают 4,3 миллиона рублей на реконструкцию Белой башни
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге собирают 4,3 миллиона рублей на реконструкцию Белой башни

Сегодня, 15:23ОбществоФото: фонд сохранения исторического наследия
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