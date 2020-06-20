В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку после падения ребенка с качелей
Сегодня, 10:22ОбществоФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после падения с качелей 11-летней девочки, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, 18 июня 2020 года девочка качалась на качелях с друзьями в Парке культуры и отдыха Металлургов. В какой-то момент металлическая цепь оборвалась, и качели вместе с детьми упали. Девочка потеряла сознание, в этот момент мимо проходили знакомые семьи, которые вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали.
Ранее TagilCity.ru рассказало, что, по словам замглавы Тагилстроевского района Геннадия Классена, упавшие качели находятся в ведении МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Также он рассказал, что оборудование в парке не обновлялось 15 лет.
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