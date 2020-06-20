В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку после падения ребенка с качелей

По предварительной информации, 18 июня 2020 года девочка качалась на качелях с друзьями в Парке культуры и отдыха Металлургов. В какой-то момент металлическая цепь оборвалась, и качели вместе с детьми упали. Девочка потеряла сознание, в этот момент мимо проходили знакомые семьи, которые вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали.