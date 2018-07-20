Подставили невиновного: четверо сотрудников МВД в Екатеринбурге попадут под суд

В мае-июне 2017 года один из обвиняемых занимал должность начальника отдела по противодействию коррупции ГУ МВД России, трое других фигурантов дела являлись сотрудниками Управления. Обвиняемым понадобилось искусственно создать показатели своей успешной работы, в связи с этим они провели оперативно-розыскные мероприятия, однако действия прошли с нарушением закона.

В дальнейшем было установлено, что к мероприятиям был привлечен директор одного из щебеночных карьеров. Мужчина якобы должен был задокументировать вымогательства со стороны начальника отдела Департамента Росприроднадзора. Сумма взятки составляла 150 тысяч рублей. Фактически начальник вымогательством не занимался.