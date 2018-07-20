Следственные мероприятия прошли у судебных приставов Свердловской области

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Сотрудники СУ СК по Свердловской области организовали проведение следственных мероприятий в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела.
Сюжеты: Екатеринбург
18 июля у свердловских приставов прошли оперативные мероприятия при участии сотрудников следственного управления СК России по Свердловской области.
По неподтверждённым данным, шесть сотрудников УФССП были приглашены на допрос. Среди них есть и начальник отдела противодействия коррупции Алексей Селиванов, сообщают «Вечерние Ведомости».
Есть информация о том, что проверка осуществлялась в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». В Управлении судебных приставов факт визита следователей подтвердили, следственное управление ситуацию никак не прокомментировало.
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