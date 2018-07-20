Следственные мероприятия прошли у судебных приставов Свердловской области

18 июля у свердловских приставов прошли оперативные мероприятия при участии сотрудников следственного управления СК России по Свердловской области.

По неподтверждённым данным, шесть сотрудников УФССП были приглашены на допрос. Среди них есть и начальник отдела противодействия коррупции Алексей Селиванов, сообщают «Вечерние Ведомости».