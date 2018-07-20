Стены осыпаются, трубы текут: первоуральцы недовольны обслуживанием своих домов

Жители нескольких домов на улице Береговая в Первоуральске жалуются на председателя ТСЖ. Они недовольны качеством обслуживания домов.

Как рассказывают жильцы, в подъездах давно не проводился ремонт, окна на многих этажах заколочены, мусоропровод заварен, лампочки не горят. Некоторые проблемы перенеслись из подъезда в квартиры. Так, у одной из жительниц из-за протекающей трубы в подъезде капает вода с потолка в коридоре квартиры.

Жители считают виноватым председателя ТСЖ, который был выбран шесть лет назад. По их словам, на все их просьбы и претензии по поводу обслуживания домов председатель отвечает, что на ремонт нет средств.

Однако руководство ТСЖ заверяет, что делает все необходимое — в домах есть горячая и холодная вода, отопление, канализация работает, уборка подъездов проводится. На остальные же траты, например, на ремонт, денег нет, так как собственники накопили значительную сумму долга.

Видео Видео: ИНТЕРРА ТВ