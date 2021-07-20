Кафе «Ресторанчик» закрылось из-за обвинения в незаконной продаже алкоголя в Тагиле

Кафе «Ресторанчик» в Нижнем Тагиле прекратило свою работу в связи с предъявленным ему обвинением правоохранительными органами в незаконной торговле алкоголем на розлив. Это случилось 17 июня 2021 года.

В ходе операции изъяли 8 бутылок вина элитных марок. Вино осталось от празднования его Дня рождения, которое было 16 июля 2021 года, сообщил владелец кафе в группе заведения во ВКонтакте. Также хозяин утверждает, что факт продажи не был установлен, а вино находилось в подсобном помещении. В связи с этим владелец кафе решил прекратить работу, так как он не считает нужным работать без доказательства невиновности в суде. Напомним, 2 июля 2021 года на Серовском тракте под Нижним Тагилом в кафе «Милано» силовики изъяли из заведения все алкогольные напитки. Свердловские рестораторы высказались против введения QR-кодов для входа в кафе

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter