Кафе «Ресторанчик» закрылось из-за обвинения в незаконной продаже алкоголя в Тагиле

В ходе операции изъяли 8 бутылок вина элитных марок. Вино осталось от празднования его Дня рождения, которое было 16 июля 2021 года, сообщил владелец кафе в группе заведения во ВКонтакте.
Также хозяин утверждает, что факт продажи не был установлен, а вино находилось в подсобном помещении.
В связи с этим владелец кафе решил прекратить работу, так как он не считает нужным работать без доказательства невиновности в суде.
Напомним, 2 июля 2021 года на Серовском тракте под Нижним Тагилом в кафе «Милано» силовики изъяли из заведения все алкогольные напитки.