В списании чужих коммунальных долгов обвинила приставов екатеринбурженка

В списании чужих коммунальных долгов обвинила приставов екатеринбурженка
В списании чужих коммунальных долгов обвинила приставов екатеринбурженка
Сегодня, 09:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Карту екатеринбурженки неожиданно заблокировали за день до её отправления в Москву. По ее словам, с нее списали чужие коммунальные долги.

На сайте госуслуг у девушки было уведомление, что карта арестована по коммунальной задолженности. Все имевшиеся деньги были сразу списаны. Однако к этому долгу она не имела отношения, пишет Е1.

У девушки имеется прописка в квартире её мамы на улице Крестинского. Некоторое время назад у них сменилась управляющая компания, а предшествующая решила с помощью суда взыскать долги по коммунальным услугам. Приставы запросили паспортный стол и арестовали счета всех, кто прописан в квартирах-должниках.

По словам девушки, в итоге у неё списали деньги и заморозили карту до полной оплаты коммунального долга квартиры. Сумма долга составляет более 40 тысяч рублей.

Чуть позже выяснилось, что управляющая компания ОЖЭК по всем долгам подала в суд ещё в конце 2020 года, не оповестив об этом жильцов. Суд вынес постановление о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги и передал его на исполнение приставам.

В похожую ситуацию попали многие жильцы дома на улице Крестинского, даже те, кто реально там не проживает.

По словам юриста Инны Куманевой, если девушка зарегистрирована по месту жительства на Крестинского и у неё нет иного места проживания, то это подразумевает, что она должна там жить и пользоваться коммунальными услугами. Она должна была взять справку в управляющей компании о том, что она там не проживает.

Если у девушки есть договор аренды или договор найма, согласно которому она проживала в другом месте и не пользовалась коммунальными услугами, то теоретически этот долг можно оспорить в суде.

Напомним, в марте 2021 года в Екатеринбурге генпрокуратура заинтересовалась двойными платёжками за ЖКХ. Следователями было возбуждены уголовные дела по подделкам протоколов общего собрания жильцов многоквартирных домов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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