Митрополит Корнилий прибыл на Урал с официальным визитом

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Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий приехал на Урал с официальным визитом.
Сюжеты: Нижний Тагил, ЕкатеринбургИсточник: 66.ru
Митрополит освятил храм в Староуткинске.
Также 19 августа главный старообрядец страны впервые за 12 лет возглавил богослужение в главном старообрядческом храме Екатеринбурга – храме во имя Рождества Христова.
Сейчас старообрядчество возрождается. Мы начали раздувать из этого почти потухшего костра первые уголечки. С Божьей помощью из искры разгорится пламя, сообщил митрополит Корнилий.
20 августа 2018 года Предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви ждут в Нижнем Тагиле, где он примет участие в закладке храма.
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