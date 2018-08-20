Митрополит Корнилий прибыл на Урал с официальным визитом

Митрополит освятил храм в Староуткинске.

Также 19 августа главный старообрядец страны впервые за 12 лет возглавил богослужение в главном старообрядческом храме Екатеринбурга – храме во имя Рождества Христова.

Сейчас старообрядчество возрождается. Мы начали раздувать из этого почти потухшего костра первые уголечки. С Божьей помощью из искры разгорится пламя, сообщил митрополит Корнилий.