Гендиректор грузинского телеканала уволил журналиста, оскорбившего Путина

Гендиректор телеканала «Рустави 2» Паата Салия рассказал 20 августа на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, в том числе Габании. Салия объяснил увольнения финансовыми проблемами.

Увольнение Меладзе, Лаперашвили, Анджапаридзе, Габунии связано с теми финансовыми вопросами, теми убытками, с которыми столкнулась телекомпания, заявил Салия.

Также гендиректор канала пояснил, что данные сотрудники сейчас находятся в отпуске, и вопрос об их увольнении будет окончательно решен после их выхода на работу.

Кроме того Салия сообщил, что, возможно, телеканал подаст в суд на журналистов, потому что они делают заявления, противоречащие интересам канала, в частности, заявляют о том, что намерены работать на новом телеканале, основанном экс-директором «Рустави 2» Никой Гварамией.