Гендиректор грузинского телеканала уволил журналиста, оскорбившего Путина
Новый гендиректор телеканала «Рустави 2» сообщил об увольнении журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире высказался матом в адрес президента России, пишет ТАСС.
Гендиректор телеканала «Рустави 2» Паата Салия рассказал 20 августа на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, в том числе Габании. Салия объяснил увольнения финансовыми проблемами.
Увольнение Меладзе, Лаперашвили, Анджапаридзе, Габунии связано с теми финансовыми вопросами, теми убытками, с которыми столкнулась телекомпания, заявил Салия.
Также гендиректор канала пояснил, что данные сотрудники сейчас находятся в отпуске, и вопрос об их увольнении будет окончательно решен после их выхода на работу.
Кроме того Салия сообщил, что, возможно, телеканал подаст в суд на журналистов, потому что они делают заявления, противоречащие интересам канала, в частности, заявляют о том, что намерены работать на новом телеканале, основанном экс-директором «Рустави 2» Никой Гварамией.
Напомним, ведущий Георгий Габуния 7 июля более минуты выражался нецензурной бранью в адрес правительства России. После этого у здания телеканала начали проходить митинги за отстранение Губании и директора канала Гварамии от должности. Директор канала отстранил от исполнения обязанностей Губанию. После этого по решению Европейского суда по правам человека телеканал пришёл к новому владельцу, и Гварамия был уволен.